Ленинградская область занимает первое место в России по молочной продуктивности

В комитете по АПК провели итоги работы молочной отрасли за 2023 год. Ее рост составил 5% за 2023 год
В 2023 году в Ленинградской области произведено 713,3 тыс. тонн (105% к уровню 2022 года). Молочная продуктивность коров – 9916 кг (101,8%). С начала этого года рост производства молока в Ленобласти составил 1%, произведено 57 тыс. тонн.
Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.