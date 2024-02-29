Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 29 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

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На Донецком направлении противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата.