Путин: СВО поддержало абсолютное большинство россиян

Абсолютное большинство россиян поддерживают спецоперацию.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию по СВО. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм, который исторически присущ нашему народу», — отметил президент.

Вам будет интересно Участники СВО могут теперь бесплатно парковаться в Ленобласти Сегодня, 28 февраля, областные парламентарии сразу в трех чтениях приняли изменения в областной закон «Об организации дорожного движения в Ленинградской... 28.02.2024 97

Президент РФ выразил благодарность всем российским бойцам за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.