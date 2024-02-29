Путин: СВО поддержало абсолютное большинство россиян

Автор: Гузель Галимова
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Абсолютное большинство россиян поддерживают спецоперацию.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию по СВО. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм, который исторически присущ нашему народу», — отметил президент.

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