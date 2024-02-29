В ближайшие несколько лет люди смогут понимать язык животных с помощью нейросети

С помощью нейросетей люди смогут понимать язык животных. Специалисты создают записи издаваемых ими звуков для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Прорыв ожидают в ближайшие несколько лет.

Ученые прогнозируют, что технологии ИИ позволят людям общаться не только с домашними питомцами, но и с дикими зверьми. Для этого исследователи по всему миру используют «цифровую биоакустику» – портативные цифровые диктофоны, применяемые для записи звуков, тиков и поведения животных.

Полученные данные используют для обучения нейросети. ИИ будет распознавать небольшие сообщения и переводить их для человека. Проекты, по словам разработчиков, ожидают прорыва в ближайшие 12-36 месяцев.