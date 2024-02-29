Программа «Пушкинская карта» будет расширена

Владимир Путин призвал расширить программу «Пушкинская карта» и поручил правительству подготовить дополнительные предложения.

Президент отметил, что программа не только позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать кино, театры и выставки, но и стимулирует учреждения культуры развиваться и запускать новые проекты.

Вам будет интересно Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов Владимир Путин считает, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Он предложил разрешить пересдачу по одному из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника... 29.02.2024 36

Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Изначально номинал карты составлял 3000 рублей, впоследствии его увеличили до 5000 рублей.