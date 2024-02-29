Американский боксер выразил желание получить российское гражданство

Американский боксер Деандре Сэвейдж захотел стать гражданином России. Об этом «Матч ТВ» сообщил депутат Государственной думы от Белгородской области Никита Румянцев.

«Пока это устное желание, но мы окажем Сэвейджу всю необходимую помощь в оформлении», – заявил Никита Румянцев

Деандре Сэвейдж 2 марта проведет бой с российским боксером Дмитрием Кудряшовым, который выйдет на ринг впервые с апреля 2023 года. В активе американца четыре победы в четырех боях.