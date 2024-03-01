Петербуржцы на 300 % активнее нарушают законы использования оружия

В январе 2024 года в России в общей сложности зафиксировали 1790 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Из них 301 случай затрагивает незаконное изготовление оружия, 37 – хищение или вымогательство оружия, а 986 – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение.

Из зарегистрированных в январе 2024 года 1 790 преступлений о нелегальном обороте оружия раскрыты 1137 случаев. В ходе расследований правоохранители выявили 803 граждан, которые совершили преступления.

За январь 2024 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в Санкт-Петербурге увеличилось на 310 %, сообщает «Патрульный Петербурга».