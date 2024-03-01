Пенсионерка из Петербурга сделала телефонных мошенников миллионерами

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере заведено в Санкт-Петербурге после обращения 75-летней пенсионерки. Доверившись мошенникам, она лишилась 17 млн рублей.
Неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб. По словам мошенников, ей нужно было «обезопасить» свои накопления, иначе их украдут.
Пенсионерка поверила злоумышленникам и перевела им в общей сложности почти 17 млн рублей. При этом сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но женщина не хотела им верить.
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05.02.2021 4154