В Ленобласти проверили работу автобусных маршрутов

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Baltphoto.ru

В региональном комитете по транспорту рассказали, какие нарушения перевозчики допускают чаще всего. 

В Ленинградской области в период с 26 февраля по 1 марта проверили 11 автобусных маршрутов. У более чем половины из них выявлены нарушения.

Так, у маршрутов №205, К-363, 680 и 885 нарушены интервалы движения. Комитет по транспорту уже передал информацию перевозчику для принятия необходимых мер.

Тем временем у маршрутов под номерами 486, 528 и 529 и вовсе не бело выполнено несколько отправлений. В отношении перевозчиков также будут предприняты меры.

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