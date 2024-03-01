В Ленобласти проверили работу автобусных маршрутов

В региональном комитете по транспорту рассказали, какие нарушения перевозчики допускают чаще всего.

В Ленинградской области в период с 26 февраля по 1 марта проверили 11 автобусных маршрутов. У более чем половины из них выявлены нарушения.

Так, у маршрутов №205, К-363, 680 и 885 нарушены интервалы движения. Комитет по транспорту уже передал информацию перевозчику для принятия необходимых мер.

Тем временем у маршрутов под номерами 486, 528 и 529 и вовсе не бело выполнено несколько отправлений. В отношении перевозчиков также будут предприняты меры.