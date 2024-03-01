У стрелка, открывшего огонь в центре Петербурга, нашли кокаин, пистолет и автомат

Автор: Анастасия Щербакова
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Задержанным оказался житель Москвы. Оружие, из которого палил стрелок, было охолощенным. Но от уголовного дела его это не уберегло. 

Полиция задержала мужчину, открывшего огонь в центре Петербурга 29 февраля. Выяснилось, что стрелок, уроженец Москвы, был пьян. При обыске у него обнаружили в общей сложности три единицы охолощенного оружия, а также белый порошок. Позже экспертиза показала, что это кокаин.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело за хулиганство, передает МВД по Петербургу и Ленобласти. Также задержанному вменяется статья о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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