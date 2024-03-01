У стрелка, открывшего огонь в центре Петербурга, нашли кокаин, пистолет и автомат

Задержанным оказался житель Москвы. Оружие, из которого палил стрелок, было охолощенным. Но от уголовного дела его это не уберегло.
Полиция задержала мужчину, открывшего огонь в центре Петербурга 29 февраля. Выяснилось, что стрелок, уроженец Москвы, был пьян. При обыске у него обнаружили в общей сложности три единицы охолощенного оружия, а также белый порошок. Позже экспертиза показала, что это кокаин.
В отношении стрелка возбудили уголовное дело за хулиганство, передает МВД по Петербургу и Ленобласти. Также задержанному вменяется статья о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.
Вам будет интересно
Во время заболевания Covid-19 у пациента могут начаться проблемы с гортанью. В частности, дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов предупредил о полной или...
08.12.2021 1638