У стрелка, открывшего огонь в центре Петербурга, нашли кокаин, пистолет и автомат

Задержанным оказался житель Москвы. Оружие, из которого палил стрелок, было охолощенным. Но от уголовного дела его это не уберегло.

Полиция задержала мужчину, открывшего огонь в центре Петербурга 29 февраля. Выяснилось, что стрелок, уроженец Москвы, был пьян. При обыске у него обнаружили в общей сложности три единицы охолощенного оружия, а также белый порошок. Позже экспертиза показала, что это кокаин.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело за хулиганство, передает МВД по Петербургу и Ленобласти. Также задержанному вменяется статья о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.