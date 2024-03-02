В РАН рассказали, есть ли в покупном мясе антибиотики на самом деле

По словам доктора технических наук Кузнецовой, в определенных случаях препараты действительно могут оставаться в мясе.

Как отметила академик РАН Оксана Кузнецова, препараты в мясе могут быть только в одном случае — если производитель не соблюдает требования «к сроку вывода антибиотика из организма животного перед убоем». Однако это на самом деле очень серьезное нарушение, и большинство предприятий следят за этим.

При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют либо находятся в сверхнизких дозах, не влияющих на здоровье потребителя, — рассказала Кузнецова « Газете.ру «.