Украина потеряет еще два крупных города — экс-советник главы Пентагона

Автор: Анастасия Щербакова
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Военный чиновник рассказал, какие города Украина может утратить в ходе продвижения российской армии. 

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что Украина может потерять еще два крупных города в ходе продвижения ВС РФ. А именно — Одессу и Харьков.

Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано, — заявил Дуглас в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
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01.03.2024 87
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