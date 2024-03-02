Украина потеряет еще два крупных города — экс-советник главы Пентагона

Военный чиновник рассказал, какие города Украина может утратить в ходе продвижения российской армии.
Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что Украина может потерять еще два крупных города в ходе продвижения ВС РФ. А именно — Одессу и Харьков.
Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано, — заявил Дуглас в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
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