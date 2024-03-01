ВС РФ подбили еще один американский танк Abrams в зоне СВО

Произошло это в тот же день, когда был уничтожен и первый танк.

Расчет БПЛА, сумевший уничтожить американский танк Abrams, в тот же день подбил еще один. Об этом рассказал командир отряда.

Это было в тот день (26 февраля), спустя какое-то время. По дальности сказать не можем, но улетели достаточно далеко. Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams, — цитирует военнослужащего РИА Новости

Ранее актер Иван Охлобыстин объявил награду для бойцов, подбивших американский Abrams.