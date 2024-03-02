Сразу три дома сгорели в садоводстве в Кировском районе

При этом постройки располагались вдалеке друг от друга.
В ночь на 1 марта в садоводстве «Славянка» Кировского района Ленобласти произошла серия пожаров. По имеющимся данным, сгорели сразу три частных домовладения. При этом постройки располагались вдалеке друг от друга.
Полицейским погорельцы рассказали, что ни с кем не ссорились, а подозрительных личностей в садоводстве не замечали.
Вам будет интересно
92-летняя женщина была госпитализирована на фоне сильного стресса. По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, после атаки беспилотника на жилой дом в...
02.03.2024 27