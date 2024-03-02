Сразу три дома сгорели в садоводстве в Кировском районе

При этом постройки располагались вдалеке друг от друга.

В ночь на 1 марта в садоводстве «Славянка» Кировского района Ленобласти произошла серия пожаров. По имеющимся данным, сгорели сразу три частных домовладения. При этом постройки располагались вдалеке друг от друга.

Полицейским погорельцы рассказали, что ни с кем не ссорились, а подозрительных личностей в садоводстве не замечали.