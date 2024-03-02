Петербуржец притворялся контроллером в автобусах и собирал деньги с пассажиров

Правда, предприимчивого 55-летнего мужчину быстро раскрыли. Теперь ему грозит уголовная ответственность за мошенничество.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который собирал деньги с пассажиров в общественном транспорте, притворяясь контроллером. 55-летний мужчина приобрел синюю жилетку и даже где-то раздобыл валидатор.

Раскрыли лжеконтроллера после обмана одной из пассажирок, с карты которой мошенник списал 4,5 тысячи рублей. У женщины не было билета.

Расследование уголовного дела проходит в рамках статьи о мошенничестве.