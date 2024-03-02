Маленькая, да удаленькая: под Петербургом заметили грозную белоснежную ласку

Зверек с ослепительно-белой шерсткой вышел на охоту в «Павловском парке».

Под Петербургом заметили очаровательную белоснежную ласку. Зверек ловко бегал по территории «Павловского парка» и совсем не обращал внимание на людей.

Зверек имеет очень обворожительный вид, однако, как рассказал зоолог Павел Глазков, ласка является хищником, хоть и едва ли не самым маленьким на нашей планете.

Белоснежным он становится только зимой. Этот проворный и с виду милый зверек – чрезвычайно агрессивный и бесстрашный охотник. Основная его еда – мышевидные грызуны. Храбрец может победить даже крысу, — рассказал эксперт в своем блоге.

Видео предоставила Марина Ильина.