Маленькая, да удаленькая: под Петербургом заметили грозную белоснежную ласку

Зверек с ослепительно-белой шерсткой вышел на охоту в «Павловском парке».
Под Петербургом заметили очаровательную белоснежную ласку. Зверек ловко бегал по территории «Павловского парка» и совсем не обращал внимание на людей.
Зверек имеет очень обворожительный вид, однако, как рассказал зоолог Павел Глазков, ласка является хищником, хоть и едва ли не самым маленьким на нашей планете.
Белоснежным он становится только зимой. Этот проворный и с виду милый зверек – чрезвычайно агрессивный и бесстрашный охотник. Основная его еда – мышевидные грызуны. Храбрец может победить даже крысу, — рассказал эксперт в своем блоге.
Видео предоставила Марина Ильина.
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