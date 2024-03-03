Россиянин обогнал Гашека по победам в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский отметился достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте.

Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс» (4:0) и был признан третьей звездой встречи. Россиянин одержал 390 победу в 686 матчах регулярных сезонов в карьере и вышел на 15-е место в истории НХЛ по этому показателю, обогнав чеха Доминика Гашека.

Среди европейцев он занимает второе место, уступая завершившему карьеру шведу из «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрику Лундквисту (459 побед в 887 матчах).

Сергей Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. Он представлял «Филадельфию Флайерс» и «Коламбус Блю Джекетс», а с 2019-го играет за «Флориду».