Ученые установили группу крови самых красивых людей планеты

Согласно исследованию, люди с первой группой относятся к так называемым «супермагнитам», владеющим вниманием окружающих, привлекающим противоположный пол.
Обладатели второй группы крови обладают сильной харизмой и повышенной работоспособностью. Люди с третьей группой крови сочетает в себе первые две категории.
Четвертая группа крови относятся к жизни с романтизмом и легкостью. Они часто оказываются ласковыми и заботливыми.
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23.03.2022 2423