Ученые установили группу крови самых красивых людей планеты

Согласно исследованию, люди с первой группой относятся к так называемым «супермагнитам», владеющим вниманием окружающих, привлекающим противоположный пол.

Обладатели второй группы крови обладают сильной харизмой и повышенной работоспособностью. Люди с третьей группой крови сочетает в себе первые две категории.

Четвертая группа крови относятся к жизни с романтизмом и легкостью. Они часто оказываются ласковыми и заботливыми.