Менеджер отбился ножом от работников в Тосненском районе

В полицию Тосненского района с заявлением о драке возле торгового центра на ул. Тельмана, 5, обратились жители поселка Ям-Ижора.
С места госпитализировали 32-летнего гражданина Узбекистана, кладовщика торговой точки. Полиция установила, что у пострадавшего и еще нескольких человек – бывших работников – возник конфликт с менеджером магазина.
По предварительным данным, менеджеру пришлось защищаться ножом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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