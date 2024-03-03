Менеджер отбился ножом от работников в Тосненском районе

В полицию Тосненского района с заявлением о драке возле торгового центра на ул. Тельмана, 5, обратились жители поселка Ям-Ижора.

С места госпитализировали 32-летнего гражданина Узбекистана, кладовщика торговой точки. Полиция установила, что у пострадавшего и еще нескольких человек – бывших работников – возник конфликт с менеджером магазина.

По предварительным данным, менеджеру пришлось защищаться ножом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.