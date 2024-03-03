В правительстве Ленобласти состоялся ежегодный обучающий антикоррупционный семинар

В семинаре приняли участие государственные служащие и руководители государственных учреждений, всем им рассказали, как правильно заполнять декларации

Темой семинара для сотрудников правительства стали «Актуальные вопросы исполнения обязанности по представлению сведений, предусмотренных законодательством».

Представители управления осветили вопросы декларирования сведений о доходах и расходах, представления сведений о сайтах, а также напомнили о мерах юридической ответственности в случае ненадлежащего исполнения подотчетными лицами антикоррупционных обязанностей.

Вам будет интересно Жители Ленобласти довольны проводимой в регионе работой по вопросам противодействия коррупции Рост удовлетворенности населения и бизнеса мерами по противодействию коррупции на всех уровнях власти в Ленобласти, согласно проведенным опросам, продолжается второй... 02.02.2024 166

Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.