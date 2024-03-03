Троих мужчин спасли со льдины в Ладожском озере

В ночь на 3 марта Аварийно-спасательная служба получила сообщение о троих мужчинах, застрявших на льдине в Ладожском озере в районе деревни Кобона.

Пострадавшие не смогли самостоятельно добраться до берега из-за разрушения ледового покрытия. Ситуация осложнилась, когда один из мужчин упал в холодную воду и начал замерзать.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга обнаружили пострадавших, доставили на берег и сопроводили к их личному автомобилю.