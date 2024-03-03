DMN: в США не исключают выхода Техаса из состава страны

Техас может выйти из состава Соединенных Штатов после «супервторника», когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны. Такие опасения высказала газета The Dallas Morning News (DMN).

По данным издания, многие кандидаты разделяют точку зрения, согласно которой для достижения независимости штату следует выйти из состава США.

«По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться», – говорится в материале

Авторы статьи подчеркнули, что они обеспокоены большим числом кандидатов, подписавших обязательство «Заберем Техас назад».