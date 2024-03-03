Бесплатный вход в Эрмитаж будет 8 марта

В честь Международного женского дня Эрмитаж откроет двери для бесплатного посещения. Праздничные билеты доступны и мужчинам.

Для получения бесплатного доступа нужно зайти на сайт и открыть станицу «Входные билеты». Получить билет можно с 5 по 8 марта.

Также бесплатные билеты можно получить 8 марта в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба. Одному человеку можно взять не более трех бесплатных билетов. Это защита от спекулянтов.