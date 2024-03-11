Недавно в Выборге завершились восстановительные работы на фасаде дома на улице Вокзальной, 13. Обновлённое здание финского функционализма заинтересовало ivbg присутствием на углу ярко выраженных гербов. Экскурсоводы называют их медальонами, а в архитектурных справочниках они указаны как «кессоны». Рассказываем, что это за дом и какое значение имеет каждый из символов.
О самом доме
«Дом финского сберегательного банка» 1928 года постройки был спроектирован архитектором-функционалистом Ялмари Ланкинен. Сейчас он представляет историко-культурную ценность регионального значения.
В 2016 году дом внесли в Единый госреестр объектов культурного наследия России. Как отмечается в акте, у здания сохранилось «историческое расположение на участке, его конфигурация и габариты». Это касается и облика дома: он донёс до наших дней архитектурно-художественное решение фасадов.
Об архитектуре дома
Объект является ярким примером постройки 1920-х годов. Сейчас на территории России сохранилось мало сооружений, выполненных финскими архитекторами. А они, как известно, являются одной из важных особенностей истории выборгской архитектуры.
«Дом финского сберегательного банка» имеет сложную форму, близкую к П-образной и разную этажность — пять и шесть. Лицевой угол, выходящий на пересечение улиц Вокзальная и Пограничная, скруглён на внутреннюю сторону. Именно он представляет наибольший интерес. На уровне с третьего по шестой этажи расположены кессоны круглой и квадратной формы. У здания имеется двор-колодец.
В книге А.С.Масько «Архитектура Выборга» сказано, что изначально дом имел белый цвет.
Дом на самом деле имеет необычное расположение. К нему выходят Треугольный переулок, улицы Димитрова, Вокзальной и Пограничная.
Первоначально на улице Реполанкату (финское название того времени — прим.ред.) в 13-м доме помимо финского сберегательного банка находились «различные офисы, включая строительный отдел и просторные квартиры». Об этом говорится в книге «Выборг. Архитектурный путеводитель», автор — П. Неувонен.
Расшифровка символов
По словам выборгского экскурсовода Дениса Тесёлкина, «все символы появились позднее самой постройки», поэтому информации о них нет в источниках. Остаётся только угадывать.
Он полагает, что верхнее изображение — символ Карелии. Знак пришёл от шведов. Считается, что первый рисунок герба появился в 1562 году на одном из знамён, когда проходила погребальная церемония шведского короля Густава Вазы. Хоть есть и более ранние его изображения. Например, он имелся на золотой монете Юхана III 1568 года. Сам символ олицетворял борьбу России и Швеции за карельскую территорию.
Замок (ударение на последний слог — прим.ред.), по словам выборгского специалиста, банковский символ, который говорит о надёжности, крепости и сохранности. Интересно, что в «Энциклопедии символов, знаков, эмблем» серии Ad Marginem от издательства «Астрель» венок, который расположен под замком, подчеркивает значение другого символа. То есть получается, что он закрепляет безопасность банковских операций. В той же книге замок — «символ тайны и закрытости чего-либо от посторонних».
Следующим идёт корабль.
В Энциклопедии парусный корабль наделяют надеждой на лучшее и устремлением к «новым берегам».
Четвёртым сверху стал кадуцей — жезл с обвившимися по его бокам двумя змеями, которые часто изображают крылатыми на навершии. Он считается знаком мира и красноречия. Эмблема дошла до нас из Древнего Рима. В V веке до н. э. там был принят культ бога Меркурия, атрибутом которого и являлся кадуцей вместе с денежным мешком. Меркурий — бог торговли. Отличался от своего предшественника из Греческой мифологии Гермеса молодым возрастом и удалым нравом, поэтому его также почитали как бога счастливого случая, хитрости, воровства, юношества и ораторского таланта. Таким образом магический жезл стал талисманом богатства и достижения цели.
Выборгский замок и традиционная для местных буква W — символы города. Не будем углубляться в историю башни Святого Олафа, обратим внимание на знак внизу. W от Wiborg появилась на первой печати в форме щита немецкого типа. Над ней изображались три короны, которые олицетворяли союз трёх государств — Дании, Норвегии и Швеции. Неся в себе историческую подоплёку, печать легла в основу выборгского герба, а сама буква стала знаковой для города.
Что касается последнего изображения — шестого сверху, на нём, по мнению Дениса, рога — символ благополучия, как рог козы Амалфеи. В «Энциклопедии символов» указано, что он сочетает в себе могущество и щедрость, что можно соотнести с банковской сферой.
Важное значение, согласно архитектурным справочникам, имеет количество декоративных элементов. Изначально на углу их было восемь, что символизирует гармонию и правосудие. Что было зафиксировано на последнем — не ясно. Сейчас он пустой. Кстати, квадрат в архитектуре ознаменует землю и материю, а его четыре угла — четыре стороны света, четыре стихии и четыре времени года. Вспомним и про аналогичное количество улиц, с которых доступен к обзору угол здания.
На первых снимках знаков нет. Возможно, они появились после ремонтных работ, устранявших последствия артиллерийской атаки.