Недавно в Выборге завершились восстановительные работы на фасаде дома на улице Вокзальной, 13. Обновлённое здание финского функционализма заинтересовало ivbg присутствием на углу ярко выраженных гербов. Экскурсоводы называют их медальонами, а в архитектурных справочниках они указаны как «кессоны». Рассказываем, что это за дом и какое значение имеет каждый из символов.

О самом доме

«Дом финского сберегательного банка» 1928 года постройки был спроектирован архитектором-функционалистом Ялмари Ланкинен. Сейчас он представляет историко-культурную ценность регионального значения.

О работах мастера За автором числится проектирование примерно 30 зданий, в том числе не сохранившейся дом Кафедрального лютеранского собора в Выборге. Ныне на его месте располагается Дом молодёжи — улица Димитрова, 5. Но за то осталось здание волостного управления 1932 года постройки на Северная улице, 10, а также склад и офис фирмы Starckjohann Oy 1939-го на Данилова, 7. На нынешней территории Финляндии к строениям Ланкинена относятся: больница Тиуру и Школа Армила в Лаппеенранте, а также больница Пайхола в Контиолахти.

В 2016 году дом внесли в Единый госреестр объектов культурного наследия России. Как отмечается в акте, у здания сохранилось «историческое расположение на участке, его конфигурация и габариты». Это касается и облика дома: он донёс до наших дней архитектурно-художественное решение фасадов.

Об архитектуре дома

Объект является ярким примером постройки 1920-х годов. Сейчас на территории России сохранилось мало сооружений, выполненных финскими архитекторами. А они, как известно, являются одной из важных особенностей истории выборгской архитектуры.

«Дом финского сберегательного банка» имеет сложную форму, близкую к П-образной и разную этажность — пять и шесть. Лицевой угол, выходящий на пересечение улиц Вокзальная и Пограничная, скруглён на внутреннюю сторону. Именно он представляет наибольший интерес. На уровне с третьего по шестой этажи расположены кессоны круглой и квадратной формы. У здания имеется двор-колодец.

В книге А.С.Масько «Архитектура Выборга» сказано, что изначально дом имел белый цвет.

«Монументальная постройка была красиво оформлена внешне. Чёткий ритм узких вертикальных окон придаёт зданию устремлённость ввысь. Разновысотность постройки усиливает это впечатление. <..> Важная для обзора угловая часть расположена на стыке сразу четырёх улиц», — рассказывает автор.

Дом на самом деле имеет необычное расположение. К нему выходят Треугольный переулок, улицы Димитрова, Вокзальной и Пограничная.

Первоначально на улице Реполанкату (финское название того времени — прим.ред.) в 13-м доме помимо финского сберегательного банка находились «различные офисы, включая строительный отдел и просторные квартиры». Об этом говорится в книге «Выборг. Архитектурный путеводитель», автор — П. Неувонен.

«Здание украшал целый ряд лаконичных и стильных деталей. Первоначально угловая часть была украшена лепными орнаментами с выборгской и карельской тематикой. Изящный орнамент пола в коридорах и пассажах отражал характерные для Ланкинена приёмы. В первые же дни Зимней войны, в 1939 году в здание попал артиллерийский снаряд, и банк прекратил свою работу. К 1941-1944 годам, когда разразилась Война-продолжение, здание уже успели отремонтировать», — написано в путеводителе на странице 387.

Расшифровка символов

По словам выборгского экскурсовода Дениса Тесёлкина, «все символы появились позднее самой постройки», поэтому информации о них нет в источниках. Остаётся только угадывать.

Он полагает, что верхнее изображение — символ Карелии. Знак пришёл от шведов. Считается, что первый рисунок герба появился в 1562 году на одном из знамён, когда проходила погребальная церемония шведского короля Густава Вазы. Хоть есть и более ранние его изображения. Например, он имелся на золотой монете Юхана III 1568 года. Сам символ олицетворял борьбу России и Швеции за карельскую территорию.

Замок (ударение на последний слог — прим.ред.), по словам выборгского специалиста, банковский символ, который говорит о надёжности, крепости и сохранности. Интересно, что в «Энциклопедии символов, знаков, эмблем» серии Ad Marginem от издательства «Астрель» венок, который расположен под замком, подчеркивает значение другого символа. То есть получается, что он закрепляет безопасность банковских операций. В той же книге замок — «символ тайны и закрытости чего-либо от посторонних».

Следующим идёт корабль.

«Корабль — символ морской торговли. Выборг — торговый город. То же на фасаде центробанка Финляндии», — пояснил собеседник редакции.

В Энциклопедии парусный корабль наделяют надеждой на лучшее и устремлением к «новым берегам».

«Многочисленные корабли под парусом на фасадах домов Выборга означают стремление Финляндии к независимости и одновременно надежду в достижении цели, а на фасадах зданий коммерческих фирм — доверие в ведении дел и морскую торговлю», — гласит запись на 48 странице.

Четвёртым сверху стал кадуцей — жезл с обвившимися по его бокам двумя змеями, которые часто изображают крылатыми на навершии. Он считается знаком мира и красноречия. Эмблема дошла до нас из Древнего Рима. В V веке до н. э. там был принят культ бога Меркурия, атрибутом которого и являлся кадуцей вместе с денежным мешком. Меркурий — бог торговли. Отличался от своего предшественника из Греческой мифологии Гермеса молодым возрастом и удалым нравом, поэтому его также почитали как бога счастливого случая, хитрости, воровства, юношества и ораторского таланта. Таким образом магический жезл стал талисманом богатства и достижения цели.

Выборгский замок и традиционная для местных буква W — символы города. Не будем углубляться в историю башни Святого Олафа, обратим внимание на знак внизу. W от Wiborg появилась на первой печати в форме щита немецкого типа. Над ней изображались три короны, которые олицетворяли союз трёх государств — Дании, Норвегии и Швеции. Неся в себе историческую подоплёку, печать легла в основу выборгского герба, а сама буква стала знаковой для города.

Что касается последнего изображения — шестого сверху, на нём, по мнению Дениса, рога — символ благополучия, как рог козы Амалфеи. В «Энциклопедии символов» указано, что он сочетает в себе могущество и щедрость, что можно соотнести с банковской сферой.

Важное значение, согласно архитектурным справочникам, имеет количество декоративных элементов. Изначально на углу их было восемь, что символизирует гармонию и правосудие. Что было зафиксировано на последнем — не ясно. Сейчас он пустой. Кстати, квадрат в архитектуре ознаменует землю и материю, а его четыре угла — четыре стороны света, четыре стихии и четыре времени года. Вспомним и про аналогичное количество улиц, с которых доступен к обзору угол здания.

На первых снимках знаков нет. Возможно, они появились после ремонтных работ, устранявших последствия артиллерийской атаки.