В Петербурге 16-летняя школьница получила перелом черепа, выходя из вагона метро

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на петербургской станции метро «Ладожская». 16-летняя школьница неудачно вышла из вагона — ударилась и потеряла сознание.
У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы костей лица, ушиб мозга. Девочка находится в реанимации.
Вам будет интересно
Полиция нашла того, кто выстрелил в бездомного пса и оставил его умирать в мусорном баке в деревне Лосево Выборгского района Ленобласти....
19.02.2024 202