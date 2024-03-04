В Петербурге 16-летняя школьница получила перелом черепа, выходя из вагона метро

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на петербургской станции метро «Ладожская». 16-летняя школьница неудачно вышла из вагона — ударилась и потеряла сознание.

У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы костей лица, ушиб мозга. Девочка находится в реанимации.