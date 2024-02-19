Полиция нашла того, кто выстрелил в бездомного пса и оставил его умирать в мусорном баке в деревне Лосево Выборгского района Ленобласти. Им оказался 42-летний мужчина.

Он объяснил полицейским, что перепутал пса с диким животным и защищал домашний скот. Только после выстрела он понял в кого стрелял. Так как пес лежал без движения, решил, что тот мертв. И отнес тело в мусорный контейнер.

Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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Напомним, умирающую собаку нашли в черном пакете в мусорном баке. В его голове и груди обнаружили многочисленные осколки дроби. Сейчас пес находится в ветклинике, он уже сам ест, пьет, уверенно стоит на лапах и немного передвигается.