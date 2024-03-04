В метро Петербурга 6 марта проверят систему оповещения населения

Пассажиров просят отнестись к проверке с пониманием и сохранять спокойствие.
В метро Петербурга 6 марта запланировано проведение плановой комплексной проверки региональной системы оповещения населения. На всех станциях подземки будут звучать сообщения, предупреждающие о проведении проверок.
Вам будет интересно
Половина сметаны, представленной на полках магазинов в Петербурге, не соответствует требованиям нормативных документов. К такому выводу специалисты «Общественного контроля». Результаты лабораторных...
27.02.2024 167
В этот день сирены прозвучат по всему городу. Проверка будет длиться с 10:40 до 10:46.