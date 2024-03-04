В метро Петербурга 6 марта проверят систему оповещения населения

Пассажиров просят отнестись к проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

В метро Петербурга 6 марта запланировано проведение плановой комплексной проверки региональной системы оповещения населения. На всех станциях подземки будут звучать сообщения, предупреждающие о проведении проверок.

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В этот день сирены прозвучат по всему городу. Проверка будет длиться с 10:40 до 10:46.