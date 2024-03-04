Смольный выплатит от 25 до 150 тысяч рублей жильцам пострадавшего от БПЛА дома в Петербурге

Размер выплаты будет зависеть от ущерба, нанесенного собственности жильцов.
Как пишет пресс-служба Смольного 4 марта, жителям дома, пострадавшего в результате взрыва БПЛА 2 марта, выплатят компенсации от 25 до 150 тысяч рублей. Размер помощи будет зависеть от степени нанесенного ущерба собственникам.
Компенсации будут разделены на три типа:
— 150 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений;
— 75 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся ко второй группе тяжести повреждений;
— 25 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся к третьей группе тяжести повреждений.
Напомним, ранним утром 2 марта на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте.