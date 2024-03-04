Смольный выплатит от 25 до 150 тысяч рублей жильцам пострадавшего от БПЛА дома в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Размер выплаты будет зависеть от ущерба, нанесенного собственности жильцов. 

Как пишет пресс-служба Смольного 4 марта, жителям дома, пострадавшего в результате взрыва БПЛА 2 марта, выплатят компенсации от 25 до 150 тысяч рублей. Размер помощи будет зависеть от степени нанесенного ущерба собственникам.

Компенсации будут разделены на три типа:

— 150 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений;

— 75 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся ко второй группе тяжести повреждений;

— 25 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся к третьей группе тяжести повреждений.

Губернатором поставлена задача до 07.03.2024 определить механизм финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга ремонтно-восстановительных работ в отношении квартир, получивших повреждения в результате происшествия, а также механизм компенсации платы за жилое помещение и коммунальные услуги собственникам и нанимателям на период проведения ремонта, — добавили в Смольном.

Напомним, ранним утром 2 марта на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте.

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