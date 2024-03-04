Вход в Царское Село 8 марта станет бесплатным для женщин

Вход в два объекта музея-заповедника «Царское село» сделают бесплатным для женщин 8 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Речь идет о постоянной экспозиции «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурная конюшня» и музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате.

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В павильоне «Дежурная конюшня» ппредставлена коллекция императорских экипажей работы русских и западноевропейских мастеров XVIII—XIX века. Основная ее часть — парадные кареты, которые принимали участие в торжественных церемониях русского Двора.

«Россия в Великой войне» — первый в России музей такой тематики. Экспозиция содержит подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны.