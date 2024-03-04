Минобороны РФ подтвердило уничтожение еще одного танка Abrams в зоне СВО — видео

Бронетехника была уничтожена при помощи БПЛА.
Минобороны РФ подтвердило уничтожение еще одного американского танка Abrams в зоне проведения военной спецоперации. Российские военнослужащие сперва обездвижили бронетехнику из РПГ, а затем добили дроном.
Видео уничтожения американской техники расходится в Телеграм-каналах.
Вам будет интересно
Американские эксперты признали уязвимость своей бронетехники перед российским оружием. Американское издание National Interest назвало переоцененным танк М1 Abrams, который уничтожила российская...
27.02.2024 170