До -15 градусов мороза и снегопады ожидаются в Ленобласти в середине недели

В МЧС рассказали о погоде в регионе в предстоящие сутки.

Согласно прогнозу МЧС, в ночь на 6 марта в Ленинградской области столбики термометров будут показывать преимущественно от 5 до 10 градусов мороза. Однако местами температура опустится и до минус 15.

Тем временем днем в среду температура повысится до -2…+3 градусов.

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами, преимущественно на востоке, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться, — передает МЧС.