В городах и поселках Ленобласти 6 марта раздастся звук сирен

Жителей региона предупредили о проверке систем оповещения населения.
В Ленинградской области 6 марта планируется проверка готовности систем оповещения населения. Звук сирен будет раздаваться с 10 до 11 часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По плану проводимой комплексной проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, а также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик, – указано в сообщении.
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