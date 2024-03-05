В честь Международного женского дня в «Одноклассниках» пройдет онлайн-концерт «ОК с караоке». Пользователи соцсети смогут не только насладиться живым исполнением популярных исполнителей, но и подпевать. Тексты композиций появятся на экране бегущей строкой.

В этом году на онлайн-концерте для пользователей «Одноклассников» выступят: Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, группа IOWA, Нюша, Сосо Павлиашвили и его сын Леван, Иванушки International, Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущим концерта станет Тимур Соловьев.

8 Марта — второй по популярности и активности день в ОК после Нового года, когда все обмениваются поздравлениями, подарками и открытками. Поэтому музыкальный концерт именно в этот день привлекает особое внимание пользователей, — рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Более того, среди самых активных зрителей после концерта разыграют акустическую гитару с автографами звезд, а также праздничный букет.

Онлайн-концерт появится в «Одноклассниках» 8 марта в группе «Хобби-шоу».