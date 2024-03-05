Синхронисты из Ленобласти завоевали «бронзу» на первенстве России

Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты на первенстве России по синхронному плаванию в подмосковном Чехове.
Ленинградскую область представляли 15 спортсменов. Пара Елизаветы Поповой и Ильи Суржикова завоевала третье место в дисциплине «смешанный дуэт — произвольная программа» — они набрали 111.746 балла.
Фото: комитет по спорту Ленинградской области.
Фото: комитет по спорту Ленинградской области.
Фото: комитет по спорту Ленобласти.
Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 23 регионов России.
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