Стало известно, из-за чего Ефремову могут отказать в условно-досрочном освобождении

Ранее Ефремов привлекался к дисциплинарным взысканиям, что плохо отразилось на личном деле актера.

Уже в конце этого марта актер Михаил Ефремов получит право на условно-досрочное освобождение. Однако два эпизода нарушения порядка актером за время отбывания наказания могут стать препятствием для УДО.

Как пишет Life, ранее Ефремов получил два взыскания с занесением в личное дело. Это плохо отразилось на характеристике арестанта.

Именно они могут сыграть решающую роль в вопросе возможного УДО даже при наличии согласия со стороны родных погибшего в аварии Сергея Захарова, — утверждает редакция.