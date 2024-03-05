Стало известно, из-за чего Ефремову могут отказать в условно-досрочном освобождении

Ранее Ефремов привлекался к дисциплинарным взысканиям, что плохо отразилось на личном деле актера.
Уже в конце этого марта актер Михаил Ефремов получит право на условно-досрочное освобождение. Однако два эпизода нарушения порядка актером за время отбывания наказания могут стать препятствием для УДО.
Как пишет Life, ранее Ефремов получил два взыскания с занесением в личное дело. Это плохо отразилось на характеристике арестанта.
Именно они могут сыграть решающую роль в вопросе возможного УДО даже при наличии согласия со стороны родных погибшего в аварии Сергея Захарова, — утверждает редакция.
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05.02.2024 310