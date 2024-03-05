Названа главная уязвимость американских «Абрамсов», делающая их легкой целью для российской армии

Как оказалось, на расхваленную американскую технику невозможно установить в полевых условиях защиту от дронов.
Американские танки Abrams крайне уязвимы перед ударными беспилотниками. Военные эксперты отмечают, что установить на броню боевых машин защиту от БПЛА практически невозможно. Об этом, в частности, заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Сама броня «Абрамса» — многослойная. Первый слой вполне может быть каким-то особенным, не поддающимся сварке, — цитирует эксперта «МК».
На сегодняшний день в зоне СВО российские войска уже уничтожили три американских танка. Все они были выведены из строя как раз при помощи беспилотников.
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