Такер Карлсон заявил, что Америку ждет судьба Римской империи

Нынешняя миграционная политика США приведет страну к коллапсу, считает журналист.

Новая инициатива Конгресса США о выдаче гражданства иностранцам, отслужившим в американской армии, обернется для страны катастрофой, заявил Такер Карлсон. В пример журналист привел Римскую империю, легионы которой состояли преимущественно из чужеземцев. Это обернулось для некогда великой цивилизации забвением.

В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан… США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена… Количество нелегалов превышает население 32 штатов, — пишет журналист на своем сайте.