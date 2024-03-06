Депутат Госдумы: россияне могут купить недостающий стаж для пенсии

Россияне могут докупить пенсионные баллы, если для пенсии не хватает пары лет стажа. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Газете.Ru».

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», – сказала Светлана Бессараб

По словам депутата, цена пенсионных баллов ежегодно меняется: в 2023 году можно было закупить до 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей. Светлана Бессараб отметила, это достаточно большая сумма для единовременного внесения. Поэтому родственники могут помочь докупить баллы.

С 2024 года для назначения пенсии нужно 28,2 балла и 15 лет стажа. С 2026 года планка повысится до 30 баллов и 15 лет стажа. При отсутствии прав на страховую пенсию россиянин может рассчитывать на социальную. Право на нее наступает через пять лет после назначения пенсии по старости.