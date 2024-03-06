В Петербурга творчески подошли к проверке систем оповещения

В Петербурге 6 марта прошла проверка системы оповещения.

В этот раз вместо привычного воя сирен на улицах города звучал полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В Петербурге проверка проходила с 10:40 до 10:46.

Видео: Мэш на Мойке

Напомним, проверка системы оповещения 6 марта проходит по всей стране «в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров».