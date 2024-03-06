Двое на снегоходе провалились под лед на реке Волхов

Двое мужчин на снегоходе провалилась под лед тающей реки Волхов.
Видео: t.me/acclenobl
Один оказался в воде, а другому удалось выбраться на лед. Мужчин вызволили из беды подоспевшие спасатели из Новой Ладоги, отвезли на берег и передали сотрудникам скорой помощи. От госпитализации они отказались, рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Вам будет интересно
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на петербургской станции метро «Ладожская». 16-летняя школьница неудачно вышла из вагона — ударилась и...
04.03.2024 129