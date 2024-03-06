Двое на снегоходе провалились под лед на реке Волхов

Автор: Гузель Галимова
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Двое мужчин на снегоходе провалилась под лед тающей реки Волхов.

Видео: t.me/acclenobl

Один оказался в воде, а другому удалось выбраться на лед. Мужчин вызволили из беды подоспевшие спасатели из Новой Ладоги, отвезли на берег и передали сотрудникам скорой помощи. От госпитализации они отказались, рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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