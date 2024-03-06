В России хотят создать государственный маркетплейс

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственный маркетплейс.

С подобным предложением он обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной. Создание государственного маркетплейса, по его мнению, оказало бы поддержку отечественным производителям.

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По словам Абрамова, на государственном маркетплейсе потребитель будет уверен, что у товаров есть сертификаты и они прошли все проверки.