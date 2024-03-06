Российский Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил Abrams в зоне СВО

Предварительно, это уже четвертый выведенный из строя американский танк в зоне СВО.

Экипажу танка Т-72Б3 удалось уничтожить американский М1 Abrams под Авдеевкой. Бронетехника отправилась на свалку всего после одного точного выстрела.

В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams, — передает слова источника РИА Новости.