Российский Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил Abrams в зоне СВО

Предварительно, это уже четвертый выведенный из строя американский танк в зоне СВО.
Экипажу танка Т-72Б3 удалось уничтожить американский М1 Abrams под Авдеевкой. Бронетехника отправилась на свалку всего после одного точного выстрела.
В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams, — передает слова источника РИА Новости.
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04.03.2024 152