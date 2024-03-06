Известны подробности жуткой аварии с «УАЗом» в Выборгском районе: один человек погиб

60-летняя женщина, находившаяся за рулем внедорожника, в результате столкновения с деревом погибла.

На трассе «Комсомольское-Приозерск» накануне, 5 марта, произошло жуткое ДТП. 60-летняя женщина не справилась с управлением, в результате чего ее «УАЗ» выбросило в кювет, где произошло столкновение с деревом.

Водитель, как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, скончалась на месте. В салоне внедорожника находились 3-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Они госпитализированы в больницу.

Малышка, по имеющимся данным, получила только ссадины и ушибы. Тем временем мать ребенка находится в состоянии средней степени тяжести.