В Петербурге зафиксирован 4-й случай гибели семейной пары от наркотиков за последние 1,5 недели — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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В этот раз трагедия  произошла в Московском районе города. 

В квартире на Пулковском шоссе нашли тела 32-летнего мужчины и 40-летней женщины. По информации Mash на Мойке, пара скончалась в результате передозировки наркотиками.

Источник утверждает, что погибшие могли находиться в квартире несколько дней. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее при схожих обстоятельствах погибли еще три семейные пары. У одной из них остался маленький ребенок. Все это произошло за последние полторы недели.

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06.03.2024 62
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