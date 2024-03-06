В Петербурге зафиксирован 4-й случай гибели семейной пары от наркотиков за последние 1,5 недели — СМИ

В этот раз трагедия произошла в Московском районе города.

В квартире на Пулковском шоссе нашли тела 32-летнего мужчины и 40-летней женщины. По информации Mash на Мойке, пара скончалась в результате передозировки наркотиками.

Источник утверждает, что погибшие могли находиться в квартире несколько дней. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее при схожих обстоятельствах погибли еще три семейные пары. У одной из них остался маленький ребенок. Все это произошло за последние полторы недели.