В Ленобласти упростили порядок предоставления земельных сертификатов участникам СВО

Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко упростил порядок выдачи земельных сертификатов военнослужащим, принимавшим участие в СВО.

Согласно обновленному порядку, вместо копии контракта военнослужащие смогут предоставить справку из воинской части, выписку из приказа о заключении контракта или иной документ, где указаны сведения о дате заключения контракта на участие в СВО.

Также участник СВО может по заявлению «перепоручить» направление соответствующих запросов для сбора документов органам МСУ, — добавили в пресс-службе правительства Ленобласти.