Дрозденко показал обновленную после реновации школу в Вындином Острове

Получилось настолько хорошо, что теперь местные жители даже просят администрацию организовывать в школе праздники для поселка.

Губернатор Ленобласти посетил Гостинопольскую школу, где не так давно была завершена реновация.

Глава региона считает, что образовательное учреждение должно стать образцом «при выполнении поручений президента о реновации и развитии центров образования в малых населенных пунктах».

Учителя рассказывают, что при ремонте старались, чтобы в своей школе воплотить все лучшее, что видели в других. В результате довольны учителя, дети, а родители даже попросили администрацию организовывать в школе праздники для поселка.

Кадрами обновленной школы Александр Дрозденко поделился в своем Телеграм-канале.

Фото: Александр ДроZденко/ Телеграм