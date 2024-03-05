Дрозденко показал обновленную после реновации школу в Вындином Острове

Получилось настолько хорошо, что теперь местные жители даже просят администрацию организовывать в школе праздники для поселка.
Губернатор Ленобласти посетил Гостинопольскую школу, где не так давно была завершена реновация.
Глава региона считает, что образовательное учреждение должно стать образцом «при выполнении поручений президента о реновации и развитии центров образования в малых населенных пунктах».
Учителя рассказывают, что при ремонте старались, чтобы в своей школе воплотить все лучшее, что видели в других. В результате довольны учителя, дети, а родители даже попросили администрацию организовывать в школе праздники для поселка.
Кадрами обновленной школы Александр Дрозденко поделился в своем Телеграм-канале.
Фото: Александр ДроZденко/ Телеграм
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