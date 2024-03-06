Минобороны РФ подтвердило уничтожение американского Abrams экипажем танка Т-72 Б3

Также в зоне СВО российская армия вывела из строя несколько других образцов американской военной техники.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение еще одного американского танка Abrams. Боевую машину одним точным попаданием вывел из строя экипаж российского танка Т-72 Б3.

Противник потерял до 460-ти военнослужащих, два танка, один из них «Abrams» производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — указано в сводке оборонного ведомства за 6 марта.

Также ВС РФ продолжают отправлять на свалку и другую американскую технику. Уничтожены М119, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.