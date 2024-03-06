В Дагестане задержан участник банды, похитивший в Ленобласти 16 лет назад человека

Все это время ныне задержанный находился в федеральном розыске.

Полиция нашла и задержала участника банды, похитившего 16 лет назад в городе Светогорске Выборгского района человека. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, однако подозреваемому удалось скрыться.

1 марта 2024 года преступник был задержан в Махачкале.

Задержанный доставлен в дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по г. Махачкале для дальнейшего этапирования в СИЗО Санкт-Петербурга, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.