Бастрыкин рассказал, какие преступления совершались в России в 2023 году чаще всего

Всего следственные органы за прошлый год отправили в суды 90 тысяч уголовных дел.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин привел статистику преступлений в России за прошлый год.

Согласно представленным данным, всего в 2023 году в суды было направлено 90 тысяч уголовных дел. Из них:

• 10 тысяч — коррупционные преступления;

• 19 тысяч — экономические преступления;

• 7 тысяч — убийства.

Также в прошлом году было раскрыто пять тысяч преступлений прошлых лет, добавил Бастрыкин.