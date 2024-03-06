Бастрыкин рассказал, какие преступления совершались в России в 2023 году чаще всего

Автор: Анастасия Щербакова
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Baltphoto/ Михаил Киреев
Фото: baltphoto.ru

Всего следственные органы за прошлый год отправили в суды 90 тысяч уголовных дел.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин привел статистику преступлений в России за прошлый год.

Согласно представленным данным, всего в 2023 году в суды было направлено 90 тысяч уголовных дел. Из них:

• 10 тысяч — коррупционные преступления;

• 19 тысяч — экономические преступления;

• 7 тысяч — убийства.

Также в прошлом году было раскрыто пять тысяч преступлений прошлых лет, добавил Бастрыкин.

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28.02.2024 279
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