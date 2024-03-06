Цены на туры по России в 2024 году вырастут на 15-20%

Цены на туры по России в 2024 году вырастут в среднем на 15-20%, сообщил в интервью «Интерфаксу» гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

Такие скачки цен связаны с подорожанием гостиниц, музеев и объектов показа, а также повышением тарифов транспортных компаний. По мнению собеседник агентства, причин роста цен на перевозки несколько: это дефицит больших автобусов для туристов, увеличение утилизационного сбора, нехватка водителей.

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При этом, несмотря на рост цен средний чек по экскурсионным турам может остаться на прошлогоднем уровне, так как туристы для экономии будут сокращать продолжительность туров, насыщенность экскурсионной программы и уровень отелей для размещения.